Texto interessante da American Journalism Review (edição de fevereiro/março), sobre o uso da Wikipedia pelos jornalistas. “While the line ‘according to Wikipedia’ pops up occasionally in news stories, it’s relatively rare to see the user-created online encyclopedia cited as a source. But some journalists find it very valuable as a road map to troves of valuable information.” Leia aqui.

