O trem de luxo brasileiro

Boa pauta para as editorias de turismo ou de negócios. Li na Agência Lusa: “O primeiro trem de luxo do Brasil será apresentado na Bolsa de Turismo de Lisboa – a mais importante feira do setor em Portugal, que acontece de quarta-feira a 20 de janeiro -, anunciaram os organizadores. O Great Brazil Express será apresentado no pavilhão da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) e da rede hoteleira portuguesa Pestana, parceiras no projeto. O primeiro trem de luxo do Brasil é resultado de uma associação da empresa brasileira Serra Verde Express (do grupo HigiServ) com a belga Transnico International. O trem é parte de um pacote turístico que inclui passagem por 12 cidades brasileiras, nas regiões sul e sudeste do país, em uma viagem de oito ou dez dias. Os turistas percorrerão de trem as cidades de Castro, Cascavel, Guarapuava, Irati, Ponta Grossa, Morretes e Piraquara, no Paraná. Por avião e ônibus, serão visitadas ainda Curitiba, Antonina, Tibagi e Foz do Iguaçu, além da cidade do Rio de Janeiro.”

