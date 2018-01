O Teatro Apollo, no Harlem, comemorou 80 anos no domingo. O site Flavorwire selecionou algumas performances importantes (disponíveis online) que aconteceram no endereço 253 W. 125th Street, em Nova York. Acima, Bill Baley, uma das escolhas, dança no Apollo — e realiza o primeiro “Moonwalk” da história (documentado, claro), em 1944, bem antes de Michael Jackson ter nascido.

