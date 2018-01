O tamanho da redação do "New York Times" (18 críticos de cultura etc.)

Esta matéria do New York Observer fala sobre o New York Times — e sobre as demissões que devem acontecer em dezembro. O mais curioso, porém, é olhar alguns números da redação do jornal — e compará-los com a nossa realidade. Lá vai:

Editores que trabalham no Book Review (o suplemento de livros): 14

Repórteres do Metro (o caderno de “Cidades/Cotidiano” deles): 50. A editoria inteira tem 103 pessoas.

Pessoas que trabalham na editoria de opinião/editoriais: 49

Equipe da editoria de esportes: 57

Críticos da editoria de cultura: 18

Editores da revista do jornal: 21

Pessoas que trabalham na editoria de Economia/Negócios: 85

Equipe da sucursal de Washington Bureau: 45

Como disse uma vez o Ruy Mesquita, fazer bom jornalismo não é barato.