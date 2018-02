O sucesso do vale-tudo na TV

A editoria de televisão do New York Times fez uma matéria sobre o “Ultimate Fighting Championship”, abordando o tema como um fenômeno da TV contemporânea. O torneio de lutas, segundo a reportagem, “has emerged from almost complete disrepute to become perhaps the fastest-growing spectator sport in America.” Posso estar enganado, mas no Brasil esses eventos de vale-tudo também fazem muito sucesso (tanto é que existem canais de pay- per-view só para eles). Seria interessante ver o tamanho desse mercado por aqui. Boa pauta.

