O show muito particular do coelho

Um coelho safado é o personagem que percorre as criações da estilista e artista plástica Lívia Costa, um jovem talento que eu conheci lá na Faculdade Santa Marcelina.Vale a pena prestar atenção nas coisas que ela vem fazendo. As camisetas e os bonecos são muito bacanas. O conceito nasceu durante o curso de artes plásticas. “Meus desenhos eram muito infantis. Resolvi assumir a infantilidade do traço mas misturei com temáticas adultas, como sexo e caveiras”, conta. Aqui você acessa o site que ela acaba de lançar e aqui o fotolog. A camiseta para moças que eu mais gostei é esta aqui. E esta pólo cai muito bem. Fica a sugestão. Ah, o email dela é coelhoshow@hotmail.com

