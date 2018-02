O Wall Street Journal fez uma matéria sobre o escritor Julio Verne. Segundo o autor do texto, está havendo uma redescoberta do escritor, um século depois de sua morte. “(…) we’re in the midst of a Verne renaissance brought on by new manuscripts, improved translations, and scholarly reassessments. Biographies by William Butcher and Herbert R. Lottman have helped, too”.

