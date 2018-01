Boa pauta que recupera um personagem antigo: o New York Times entrevistou Frank Serpico (hoje com 73 anos), o policial que ficou famoso ao ser interpretado por Al Pacino no filme “Serpico” (provavelmente você já deve ter visto o filme). Frank Serpico testemunhou na Knapp Commission, em 1971, e se tornou o primeiro policial nos Estados Unidos a entregar provas contra um outro policial voluntariamente. Acima, Serpico hoje e Al Pacino no papel de Serpico.

