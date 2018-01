Quem conta a história é o New York Times: M. E. Sprengelmeyer (foto) trabalhava como repórter no finado The Rocky Mountain News, de Denver. O jornal fechou em fevereiro e em agosto Sprengelmeyer embarcou numa nova vida como dono, publisher, editor, principal redator, às vezes vendedor de páginas publicitárias e fotógrafo do jornal semanal Guadalupe County Communicator (circulação total de 2 mil exemplares). Em inglês.

