Quem estiver fazendo matéria sobre rádios na internet não pode deixar de olhar a TUN3R, uma incrível rádio virtual AM/FM. Com um pequeno dial na cor laranja é possível passear por estações do mundo todo, como uma da Rússia e outra da China. A navegação é ótima. Dá também para procurar direto pelos países ou por uma lista de músicas, mas usar o dial simula a experiência de brincar com um aparelho bem antigo, o que é bem mais divertido – e nostálgico.

