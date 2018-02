Sugestão de leitura para quem acompanha os caminhos da mídia: matéria que a revista New York publicou em sua mais recente edição sobre a Time Inc. — e as dificuldades pelas quais a quase centenária editora de revistas americana está passando. Vale muito a leitura: “The Matter of Time — What should a magazine company be now? The most storied one in America has to come up with an answer fast.” (Algo como: “O que uma empresa de revistas deve ser nos dias de hoje? A mais célebre da América precisa encontrar uma resposta rapidamente”). Na foto, a editora nos anos 60.

