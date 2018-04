O que nos faz felizes?

Existe uma fórmula — alguma mistura de amor, trabalho e adaptação psicológica — para uma vida feliz? Há 72 anos, pesquisadores de Harvard vem examinando essa questão, estudando a vida de 268 homens que entraram na faculdade no final dos anos 30, e que passaram por guerras, vida profissional, casamento e separação, viraram pais e depois avós. A revista The Atlantic conseguiu acesso a esse material, um dos mais completos da história sobre a natureza humana. Por isso tudo, vale a pena ler o texto “What makes us happy“, publicado na edição de junho. Em inglês.