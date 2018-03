O que é que há, velhinho?

Nunca gostei muito de efemérides, talvez influenciado por um chefe que me dizia sempre que “efeméride não é notícia”. De qualquer forma, às vezes, nós tirávamos uma do colete e colocávamos no jornal (como até hoje todo mundo faz). Tudo isso para dizer que o desenho animado “What’s Opera, Doc?”, brilhante trabalho de Chuck Jones, acaba de completar 50 anos. É uma paródia da ópera “O Anel dos Nibelungos”, de Wagner, com Pernalonga e Gaguinho nos papéis principais. Em 1994, esse desenho de cerca de 7 minutos apareceu em primeiro lugar na lista dos 50 melhores da história da animação. É a típica pauta que, na minha época, cairia nas mãos do Ruy Castro. Ou do Sérgio Augusto. Craques.

