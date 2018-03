O que dá para comprar com 5 dólares? Essa é a pergunta que move o projeto colaborativo de um grupo de designers e de pesquisadores da Nokia, que está recolhendo participações mundo afora e postando tudo no Flickr. Para saber como participar, clique aqui. Para entender um pouco a idéia do projeto, aqui. No exemplo acima, da Itália, o fotógrafo flexibilizou a idéia e fotografou garrafas que custam 4,99 euros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.