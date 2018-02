"O que as mulheres querem?"

Na capa da revista do New York Times, chamada para a reportagem “What Do Women Want“, de Daniel Bergner. “Uma nova geração de sexólogas pós-feministas está tentando descobrir o que desperta o desejo feminino”, escreve o editor sobre o conteúdo da reportagem. Bom tema (a matéria está em primeiro lugar entre as mais clicadas no site do jornal nova-iorquino). O título vem de uma reflexão de Freud: “The great question that has never been answered and which I have not yet been able to answer, despite my 30 years of research into the feminine soul, is, What does a woman want?”.

