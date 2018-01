Uma sugestão de leitura: o historiador britânico Tony Judt, num texto publicado na edição de maio da The New York Review of Books, questiona se nós esquecemos as lições do século 20. Leia aqui “What Have We Learned, If Anything?“. Judt é autor de “Pós-Guerra — Uma História da Europa desde 1945“, lançado no Brasil pela editora Objetiva.

