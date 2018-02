Sugestão de leitura: esta reportagem publicada no site da The Atlantic, “What Happens When We All Live to 100?“, de Gregg Easterbrook. “Se a tendência de expectativa de vida continuar, esse futuro [em que viveremos até os 100 anos] pode estar próximo], transformando a sociedade de maneira surpreendente. [Em inglês].

