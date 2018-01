A revista Time conta o que é feito com o perfil do usuário do Facebook que morre. Max Kelly, chefe de segurança do website, diz que a companhia tem uma política para esses casos: cria-se uma espécie de memorial para os usuários que já se foram, deixando-os fora das buscas, e preserva-se o mural do perfil aberto para os familiares e amigos prestarem suas homenagens. A ilustração acima acompanha a matéria.

