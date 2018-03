O professor de xaveco

O canadense Ronald Lee é um ótimo personagem para uma matéria nos jornais de fim de semana ou mesmo para revistas (masculinas ou femininas). Ele é a mente por trás do curso “A Arte de Seduzir”, criado para homens que não têm lá muito jeito com as mulheres. Atualmente, Lee está dando seus workshops em cidades dos Estados Unidos. Parece uma enorme bobagem (tipo aquele personagem do Tom Cruise em “Magnólia”), mas o fato é que tem gente que paga (e é caro). Informações sobre o curso e os contatos do “professor” no site Manmeetswoman.com. Dá uma olhada num trecho da programacão:

“Day 1: We meet in the morning to do introductions and talk about VIBING and CONNECTING. Then we go for lunch and then learn about ATTRACTION and the ATTRACTION GAME PLAN. We wrap up at six o’clock, after watching rare and specific videos of guys demonstrating what to do and what not to do.”

Incrível.