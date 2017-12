A revista Popular Science escolheu o Nanosolar como o produto “mais inovador” do ano de 2007. Leia aqui. Um trecho: “Imagine a solar panel without the panel. Just a coating, thin as a layer of paint, that takes light and converts it to electricity. From there, you can picture roof shingles with solar cells built inside and window coatings that seem to suck power from the air.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.