O problema dos muito ricos: desencanto

Uma matéria publicada pelo New York Times é um exemplo do espírito do tempo do mundo dos muito ricos. Grosso modo, diz que como os ricos americanos estão mais ricos do que nunca, os problemas que o dinheiro traz estão exigindo mais tempo deles na terapia. O jornal falou com uma dúzia de terapeutas sobre o efeito psicólogico de ter dinheiro demais na conta. Enquanto décadas atrás grandes herdeiros sofriam de depressão, os bilionários de hoje (que fizerem suas próprias fortunas) são narcisistas demais para isso. Uma grande parte deles sofre de um certo “desencanto” com o mundo fora dos negócios, que eles obviamente não podem controlar. Ok, então.

