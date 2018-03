Sara Ziff (foto), ex-modelo, dirigiu “Picture Me”, um documentário crítico a respeito da profissão de modelo. O jornal The Guardian noticiou. No site, link para o trailer do filme.

