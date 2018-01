O plano: pedir comida de outros países usando o Federal Express

Boa pauta que peguei no site da GQ. O autor, Brett Martin, resolveu usar o serviço de “overnight shipping” da Federal Express para mandar entregar na casa dele, em Nova York, comidas de várias partes do mundo. O critério: teriam de ser pratos de comida prontos (desses que a gente pede para viagem). A lista dos sonhos dele incluia o bollito misto do Ristorante Diana, em Bolonha, e o macarrão da Malásia. A matéria, escrita em primeira pessoa, está neste link.

