É domingo e os televisores da redação continuam mostrando lances do pior brasileirão da história. O café está frio. A angústia dominical chega. Então eu posso colocar aqui o pior videoclipe do mundo que está tudo bem, certo? Ao menos ajuda a passar o tempo com bom humor.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.