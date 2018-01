A revista Viagem & Turismo fez matéria sobre o Piauí. “O estado mais subestimado do Brasil mostra seus belos dotes a quem quiser encontrá-los. Segundo Paulo Vieira, que percorreu suas estradas, não são poucos. Aliás, são vários…” Vale dar uma olhada. Leia “O Piauí existe“. No ano passado, a revista Piauí apontava, no texto “Estado inexistente“, que “a edição 2007 do Guia Quatro Rodas, a principal publicação de turismo brasileira, ignorou o estado na sua seção Roteiro de Viagens, a mais nobre do guia. (…) Os 251 529 quilômetros quadrados de área (pouco maior que uma Grã-Bretanha), os 66 quilômetros de praias, as 223 cidades e os 3 milhões de habitantes simplesmente evaporaram.”

