Para quem gosta de jazz: o Wall Street Journal traz uma matéria sobre o pianista Erroll Garner, “um dos grandes improvisadores de todos os tempos”. Acaba de ser lançado um DVD com duas apresentações dele na Europa, “Live in ’63 & ’64,” como parte da série Jazz Icons, produzida pela Reelin’ in the Years e disponível em www.reelinintheyears.com.