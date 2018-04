“Imagens da atriz Reese Witherspoon em capas de revistas mostram como a aparência de uma celebridade pode mudar radicalmente de capa para capa”, informa a reportagem “Smile and Say ‘No Photoshop’“, publicada pelo jornal The New York Times. (Repare no formato do queixo, na cor dos olhos e nas covinhas dela em cada uma das revistas). A matéria foca nas questões éticas desses retoques — e alguns entrevistados questionam a utilização exagerada desses recursos.