O "perfil de celebridade" está resfriado

“The Celebrity Interview is in a crisis”, escreve Ann Hornaday em ótima matéria para o Washington Post sobre a arte (ou a falta dela) de escrever perfis de celebridades. Ela continua: “Beyond all the cliches about duels and dances and dates, celebrity interviews are essentially collaborative performances, carefully crafted and staged to deliver a flawless portrayal of false intimacy”. Na visão de David Granger, editor da Esquire e um dos entrevistados para a reportagem, “there’s no form of journalism that’s more depressing or demeaning than the celebrity profile, which is why we go to such extremes to make them interesting.” A matéria completa você lê aqui. Recomendo para jornalistas e estudantes de jornalismo, principalmente.