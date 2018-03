Antecipando-se à estréia do filme “Alien Trespass“, que acontece na próxima sexta-feira, o New York Times fez uma matéria sobre a “ficção científica dos anos 50”, gênero no qual essa nova produção se baseou. “Em ‘Alien Trespass’, que se passa em 1957 e é tanto uma paródia quanto uma homenagem aos filmes de ficção científica dessa era ansiosa, o passado se parece com outro planeta”, diz o texto.

