"O papel que as revistas desempenhavam antigamente, hoje os blogs desempenham"

Sugestão de leitura: o jornalista Pedro Alexandre Sanches, lá no ótimo blog dele, entrevista o produtor musical Carlos Eduardo Miranda (Mundo Livre S/A, Raimundos, Skank etc). Deixo um trecho:

“pedro alexandre sanches – de modo genérico, qual é sua opinião do cenário que está armado hoje, com blogs disponibilizando música, a indústria fonográfica perseguindo…?

carlos eduardo miranda – eu vou falar, sou fã de blogs de música, mas muito fã mesmo. sou usuário de blogs de música. mas acho que eles deveriam se restringir a a) megalançamentos, coisas novas antes de ser lançadas. para ser uma pré-estreia dos discos, a internet é o lugar mais quente. b) resgatar coisas que não estão em catálogo. e c) trazer músicas de lugares do mundo que a gente nunca ia imaginar, cada lugar se comunicar com os outros lugares do mundo. esses três tipos de coisas são muito interessantes – além de coisas alternativas, remixes. acho muito legal, baixo música direto em blog. no caso de a), para ter os discos em primeiríssima mão, e quando lança o disco eu compro. se eu tiver acesso ao disco, eu compro. no caso b), é um papel cultural que ninguém teve culhão e coragem de fazer. e c), por si só está explicado, intercâmbio. acho que devia ser legalizado, autorizado, até porque os blogs têm muito pouco acesso. e outra coisa, os blogs tinham que ser também incentivados a sempre escrever sobre o disco. a maioria tem textos, os mais legais todos têm, falam dos discos e dos artistas, contam histórias, às vezes recuperam discografia.”