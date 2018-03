O outro inédito de Paulo Francis

A Folha de S.Paulo publica hoje matéria sobre o lançamento de um livro inédito de Paulo Francis, “Carne Viva”. Faltou dizer que o jornalista, falecido em 1997, deixou outro livro inédito e inacabado: “The Man Who Invented Brazil”. Foi escrito em inglês. É um romance sobre os últimos 18 dias da vida de Getúlio Vargas, em 1954. Começa assim: “Getulio Vargas woke up on August 5, 1954, at 8 in the morning, as he always did, no matter what time he went to bed. He felt well. He had had no dreams. He disliked dreams. He had no taste for illusions.” Francis chegou a enviar um resumo e um trecho do livro para a editora Atheneum, em Nova York. Não teve tempo de concluir a obra.

