"O novo novo jornalismo"

O site The New New Journalism traz, entre outras coisas, pequenas biografias e vários links de entrevistas com alguns importantes nomes do jornalismo americano, como Gay Talese e Calvin Trillin. Foi organizado por Robert S. Boynton, diretor do programa de jornalismo em revistas da New York University – e autor de um livro homônimo sobre o assunto. Vale dar uma olhada. Sugiro este papo com Gay Talese a respeito do legado e do futuro do “new journalism”, mas tem um monte de outras coisas legais.

