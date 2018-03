Quem gosta de arquitetura contemporânea pode se interessar por este lançamento: “The Phaidon Atlas of 21st Century World Architecture” (Phaidon Press, US$ 195). É um livro de de 800 páginas que traz fotos de 1037 projetos, “um testamento de tudo o que foi feito de certo e de muito errado na arquitetura de hoje”, como descreveu a mais recente edição da Esquire.

