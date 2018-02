Acesse este link para conhecer “River: the Joni Letters”, o novo álbum do pianista e compositor Herbie Hancock, nas lojas dia 10 de outubro. Dá pra ouvir as faixas “Court and Spark” interpretada por Norah Jones; “River” na voz de Corrine Bailey Era; a instrumental “Both Sides Now”, e ainda “Edith and the Kingpin”, com Tina Turner nos vocais.

