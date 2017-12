Você acha que existem muitas “Marianas” no mundo? Alguns pais americanos estão tão preocupados com a questão que envolve a escolha de um bom nome para os filhos que até contratam consultores para ajudá-los. Se parece estranho, leia esta matéria (“The Baby-name Business”) publicada no The Wall Street Journal.

