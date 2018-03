Da série “pais que têm idéias pouco comuns para nomes de filhos”: o nome da moça da foto é Marijuana. Nome completo: Mariajuana Pepsi Jackson. Os amigos e as pessoas da família chamam ela de Pepsi (e é compreensível, mesmo que ela não seja uma fã de bebidas gaseificadas artificialmente.) A matéria (dica do Silvio Herbas) saiu no Journal Sentinel, de Milwaukee.

