As fotos do "museu secreto" da National Geographic Society

O New York Times informa hoje, em sua home page, que o “museu secreto” da National Geographic Society (mais de 11 milhões de fotos que documentam a vida do século 20 , de Uganda ao delta do Mississipi) abrirá suas portas para o “mercado de arte” — e, consequentemente, para o público. O primeiro passo acontecerá dia 17 de setembro, quando a Steven Kasher Gallery abre sua primeira exposição de fotos da National Geographic — 150 imagens antigas de uma dúzia de fotógrafos. Neste link, uma boa galeria de fotos.

