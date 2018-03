Quem gosta de relógios das décadas de 70 e 80 pode se interessar pelo Nerd Watch Museum (acima, foto do Casio CA-951). Tem bastante coisa por lá. Faz parte do projeto Pocket Calculator Show. No mínimo, é nostálgico. O site tem também uma seção de produtos eletrônicos vintage que estão à venda. (Sugestão do Alessandro Duarte).

