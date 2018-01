O "mundo" sem internet em "South Park"

Outra sugestão para o feriado: o episódio “It’s Just Gone“, de South Park, o mais recente da temporada americana, já disponível na web. A sinopse: um dia, os habitantes da cidade acordam e descobrem que não têm mais acesso à internet. Instala-se o terror entre todos, já que ninguém consegue mais viver sem estar conectado. “O que a gente costumava usar para ver as notícias antes da internet?”, pergunta um cidadão. Imperdível. Clique lá, veja o clipe e depois o episódio completo.

