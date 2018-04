O mundo glamuroso de Si Newhouse Jr, chefão de Condé Nast

Para quem gosta de jornalismo/mídia/revistas: o The Observer publicou, há duas semanas, um perfil de Si Newhouse Jr, 81, chairman da Condé Nast, uma das principais editoras de revistas do mundo. “Seus editores são tratados como celebridades e mesmo nestes tempos duros têm borderôs quase ilimitados para produzir seus títulos”, diz a matéria. O autor do texto, Steve Fishman, foi “aos bastidores da Vogue, Vanity Fair e New Yorker para revelar o mundo glamuroso e cheio de fofocas do último barão da mídia”. Na foto, Si Newhouse Jr, Anna Scott e o editor da Vanity Fair, Graydon Carter. (Via @pnogueira56).