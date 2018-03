O GeeksOn é um programa semanal na internet, em áudio, feito para… geeks. A definição deles: “GeeksOn is a weekly show created by geeks, for geeks, covering topics that geeks like to talk about. Movies, Sci-fi, Video Games, Comics, TV, Internet, Board Games, RPGs…. it’s all here at Geekson.com.” Vale olhar. O mundo, ao que parece, pertence aos geeks.

