A jovem fotógrafa Jessica Dimmock, que já teve trabalhos publicados pela Time, Fortune, Fader e pela revista do New York Times, ganhou o prêmio Inge Morath (organizado pela Magnum Photos) pelo impressionante ensaio que fez com viciados em drogas. Vale a pena olhar (e anotar o e-mail dela para eventuais pautas e para negociar a publicação das fotos aqui no Brasil).