O mundo do "espresso"

Muito boa esta matéria sobre a “reengenharia” do café espresso, publicada hoje no caderno “Weekend” do Wall Street Journal. O foco é a empresa Illy, que está lançando em setembro uma nova máquina de fazer café no mercado americano. “For science nerds or anyone who’s tried even briefly to impersonate a Roman barista, the new system represents some noteworthy physics. Illy hasn’t exactly split the atom, but the company that more or less taught the world how to make espresso is now rewriting the rules.” A reportagem conta que há décadas pesquisadores trabalham no assunto, e já conseguiram isolaram 114 fatores que precisam ser controlados para que um bom cafezinho seja preparado. Complexo, não? Boa pauta.