O mundo depois de 2012

Em maio deste ano, a revista New Yorker organizou o evento “2012: Stories From the Near Future”, uma série de palestras com profissionais que, de alguma forma, já estão atuando na vanguarda em suas especialidades (como é o caso do curador Hans Ulrich Obrist (foto), da Serpentine Gallery, e de Anthony Atala, diretor do Wake Forest Institute for Regenerative Medicine). O site da revista acaba de disponibilizar várias dessas palestras e entrevistas. Por enquanto são 17 vídeos. Muito bons.

