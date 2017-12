As revistas mensais já estão começando a preparar a pauta de suas edições de agosto. Será que alguma delas falará a respeito deste lançamento em DVD? A Warner do Brasil chegou a confirmar, mas é preciso checar com a assessoria de imprensa. Nostalgia pura. Nos Estados Unidos, a caixa acaba de sair.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.