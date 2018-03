O Boston Globe publicou “um breve guia sobre o borbulhante mundo das palestras em vídeo on line”. O texto não traz muitas novidades: menciona o TED, o Bigthink.com, o Fora.TV, o Edge.Org etc. Já os internautas postaram comentários indicando outros sites interessantes: ScholarSpot e OpenCulture são dois exemplos. Eu lembro do sempre interessante Talks@Google.



