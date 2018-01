Bom assunto: “What’s Gotten Into Kids These Days?” E o Wall Street Journal explorou bem. Daria para fazer uma “versão brasileira” dessa pauta. Os pais sempre gostam. A chamada do editor ficou assim: “Behavior problems among preschoolers are emerging as a national issue. The pattern suggests children entering preschool need social and emotional skills now more than ever to keep their own act together and to deal with peers.”

