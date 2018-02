Um curiosidade jornalística: o que as redes de TV dos Estados Unidos estavam noticiando na manhã de 11 de setembro de 2001, antes do ataque ao World Trade Center? Se o mundo mudou depois daquele dia, é interessante ver como ele estava pouco tempo antes. Veja um vídeo com uma coletânea de chamadas dos jornais matinais.

