“The Moment After the Show” é um projeto do fotógrafo Matthias Willi. O título é auto-explicativo: ele clica roqueiros imediatamente após uma apresentação ao vivo. Uma seleção das fotos dele daria um ótimo ensaio fotográfico para uma revista. Acima, Iggy Pop, que ao ser abordado por Matthias para posar disse o seguinte: “You got thirty fucking seconds”. (Sugestão da Fernanda Guerra Gil).

