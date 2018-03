Não conhecia o trabalho do designer de móveis Judson Beaumont, que transita entre o mundo do desenho animado e de Alice, aquela do país da maravilhas. Gostei bastante. Acima, uma gaveteiro-sanfona criado por ele. Abaixo, outros exemplos de objetos que podem ser vistos aqui e aqui.

